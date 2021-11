Foto de Elizabeth II dirigindo um carro tranquilizam sobre sua saúde

A rainha foi fotografada dirigindo um carro em seus terrenos do Castelo de Windsor (foto: Reprodução/ People/ SHUTTERSTOCK)

A rainha Elizabeth II, cujo estado de saúde preocupou os britânicos recentemente, foi fotografada dirigindo um carro em seus terrenos do Castelo de Windsor, onde descansa seguindo as recomendações de seus médicos.As fotos publicadas na imprensa britânica mostram a monarca de 95 anos sozinha em um carro, um Jaguar verde, com óculos de sol e um lenço no cabelo.Ela recebeu recomendações médicas para repousar, em 20 de outubro, um dia depois de uma recepção no Castelo de Windsor, onde apareceu conversando com seu primeiro-ministro Boris Johnson e com o empresário americano Bill Gates.Seguindo o conselho de seus médicos, a soberana deve renunciar a qualquer viagem oficial durante ao menos duas semanas, anunciou na sexta-feira à noite o Palácio de Buckingham.No entanto, poderá continuar realizando "tarefas leves", incluindo audiências por videoconferência, disse o palácio.Sua última aparição pública foi na quinta-feira, quando entregou a medalha de ouro da poesia ao poeta inglês David Constantine durante uma audiência por videoconferência. Em um vídeo de 24 segundos transmitido pelo palácio, ela aparece sorrindo, conversando com o poeta por meio das telas.Boris Johnson, que fala com ela todas as semanas, afirmou em uma entrevista no sábado que a chefe de Estado estava "em ótima forma" e que deveria "simplesmente seguir os conselhos de seus médicos e descansar".A rainha cancelou seu comparecimento à cúpula do clima COP26, que acontece por duas semanas em Glasgow.Também deve cancelar sua participação no Dia da Lembrança em 13 de novembro, que homenageia os soldados britânicos e da Commonwealth, mas "mantém a firme intenção" de estar presente no evento que marca o Domingo da Lembrança no dia seguinte, informou o comunicado real publicado na sexta-feira.