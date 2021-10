Afeganistão: filho de mulá Omar aparece pela 1ª vez em público

(foto: Taliban Defence Ministry / AFP)

O ministro da Defesa do Talibã,, filho do fundador do movimento fundamentalista,apareceu em público pelanesta quarta-feira (27), pedindo aos afegãos que apoiem os hospitais.A intervenção, na televisão, mostra a evolução midiática dos talibãs, que buscam obter o reconhecimento da comunidade internacional, desde seu primeiro regime (1996-2001) sob mulá Omar, que praticamente nunca se mostrava em público nem permitia a difusão de imagens suas."Nossos irmãos empresários (...) devem investir aqui", declarou Mohammad Yaqub no principal hospital militar de Cabul, o Sardar Mohammad Dawood Khan."Se permanecermos sinceros e comprometidos com esse objetivo, podemos esperar que dentro de um ou dois anos alcançaremos nossa meta: que nenhum afegão precise deixar o país para se tratar em outro lugar", acrescentou ele, em um vídeo divulgado pelo governo talibã.A economia afegã, prejudicada após décadas de guerra, está parcialmente paralisada desde que o Talibã voltou ao poder em agosto.De acordo com a ONU, o Afeganistão tem uma das maiores taxas de mortalidade materna e infantil do mundo.Até o Talibã chegar ao poder, Mohammad Yaqub era o chefe de sua poderosa comissão militar, que decidia os rumos estratégicos da guerra contra o governo afegão.