''Miau'': réu mia mais de 50 vezes em julgamento e é retirado de tribunal

Nicolas "miou" 55 vezes até ser tirado do tribunal

Indígenas do Equador protagonizam dia de fúria contra politica econômica do governo

se chama Nicolas Gil Pereg e tem 40 anos. Ele é julgado por acusações de tere a tia, ainda em 2019. O homem é israelense e recebeu as parentes em 12 de janeiro daquele ano - em 26 do mesmo mês a polícia achou os corpos das mulheres enterrados no quintal de Nicolas.