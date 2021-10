Rainha Elizabeth passa a noite em hospital fazendo exames, diz palácio

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, foi recomendada a fazer repouso pelos médicos (foto: Lindsey Parnaby / AFP)

A rainha britânica Elizabeth II, de 95 anos, passou a noite de quarta para quinta-feira internada em um hospital para se submeter a "exames preliminares" depois que os médicos lhe pediram para "fazer repouso", anunciou nesta quinta-feira (21) o Palácio de Buckingham."A rainha foi a um hospital na quarta-feira à tarde para se submeter a exames preliminares e voltou ao castelo de Windsor hoje (quinta-feira) na hora do almoço e mantém bom estado de ânimo", informou o palácio real em um curto comunicado.Elizabeth II, que no ano que vem completa 70 anos como monarca, aceitou "a contragosto" na quarta-feira a suspensão de uma visita à Irlanda do Norte depois que os médicos a aconselharam a fazer repouso por alguns dias.Apesar da idade avançada, da morte de seu marido, Philip, em abril, e da pandemia de COVID-19, a monarca britânica tem comparecido incansavelmente nos últimos meses a atos públicos.Na terça-feira, participou de uma recepção oficial em Windsor para o empresário Bill Gates e o enviado americano para o clima John Kerry, na qual também esteve presente o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.Não se tem notícia de que a rainha tenha sofrido de nenhum problema grave de saúde nos últimos anos.