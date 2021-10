Recomendação médica: rainha Elizabeth vai 'descansar' e cancela viagem

Rainha Elizabeth II está com de 95 anos (foto: Oli SCARFF / POOL / AFP)

A Rainha Elizabeth cancelou uma viagem à Irlanda do Norte e "aceitou relutantemente o conselho médico para descansar nos próximos dias", disse o palácio de Buckingham. Não há informações sobre o motivo do cancelamento da viagem nem sobre o por que da recomendação da médica. Segundo a imprensa britânica, a recomendação não está relacionada ao novo coronavírus.Um porta-voz do palácio disse: "a Rainha aceitou relutantemente. Sua Majestade está de bom humor e está desapontada por não poder mais visitar a Irlanda do Norte, onde deveria assumir uma série de compromissos hoje e amanhã. A Rainha envia seus mais calorosos votos ao povo da Irlanda do Norte e espera visitá-la no futuro."A monarca de 95 anos está descansando no Castelo de Windsor e ainda deve comparecer a eventos relacionados à conferência Cop-26 sobre mudança climática em Glasgow (Escócia) no final do mês.