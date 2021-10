Avião cai no Texas e todos a bordo sobrevivem

Passageiros e tripulantes "estavam atordoados, muito atordoados, mas saíram por conta própria" (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Umcom 21 pessoas a bordonesta terça-feira (19) ao decolar perto de Houston,, e todos ose ada aeronave antes que se incendiasse, informaram os bombeiros.O avião - um McDonnell Douglas bimotor, de acordo com um funcionário local - foi quase totalmente destruído pelas chamas, segundo imagens impressionantes divulgadas pelos serviços de emergência. Há apenas um ferido registrado, disse o Departamento de Bombeiros de Katy, ao oeste de Houston."Felizmente os 21 passageiros, incluindo os três tripulantes, foram registrados como retirados deste bimotor pouco antes que fosse tomado pelas chamas", disseram os bombeiros.O avião McDonnell Douglas caiu quando decolava no Aeroporto Executivo de Houston, Brookshire, com detino a Boston, disseram as autoridades.No avião viajavam pessoas que compareceriam à noite ao jogo de beisebol entre Houston Astros e Boston Red Sox.Tim Gibson, diretor dos serviços de emergência do condado de Waller Harris, disse que "estavam atordoados, muito atordoados, mas saíram por conta própria".As chamas foram apagadas "após um esforço substancial" dos bombeiros, afirmou Gibson.