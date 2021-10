Observatório sensorial a 300 metros de altura será inaugurado em Nova York

A pessoa terá a sensação de estar pisando no ar a mais de 300m de altura, no edifício One Vanderbilt, em Nova York (foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Levitar a 300 metros de altura. Esta é a experiência que propõe o observatório do quarto edifício mais alto de Nova York, o One Vanderbilt, que, a partir desta quinta-feira (21), abre um espaço inquietante de espelhos e vistas espetaculares de Manhattan e seus arredores, com a sensação de que se está pisando no ar.

O piso de espelhos projeta a imagem do público ao infinito no teto e nas paredes dos 91º, 92º e 93º andares, 324 metros acima da Avenida Madison (foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Não se sente vertigem nem medo do vazio ao caminhar sobre o piso de espelhos, que projeta a imagem do público ao infinito no teto e nas paredes dos 91º, 92º e 93º andares, 324 metros acima da Avenida Madison, em uma experiência que o criador, Kenzo Digital, denominou "Ar".A experiência começa no elevador, que atinge mais de 300 metros em apenas 42 segundos.Depois, ao entrar nesse mundo distorcido e inquietante, você perde o senso de espaço e parece flutuar em um lugar onde a única coisa sólida e estável parece ser o que está do outro lado das janelas do edifício: a heterogênea Manhattan cercada por seus rios e os bairros vizinhos que se perdem no horizonte.Trata-se de uma experiência "eufórica e multissensorial" que desafia "a percepção do espaço e mergulha o visitante em uma fábrica de silhuetas e arranha-céus", afirmou o artista responsável pelo projeto, que também é conhecido por sua colaboração com a cantora Beyoncé.Do observatório do One Vanderbilt, situado na rua 42, é possível observar os detalhes em 'art déco' dos famosos vizinhos Empire State e Chrysler e, em dias mais claros, uma vista que se estende por até 100 quilômetros de distância.Desenhado pelo escritório de arquitetura Kohn Pedersen Fox, o edifício, situado ao lado da Estação Gran Central, é parte de um plano de renovação do centro de Manhattan.Com 397 metros de altura até o terraço e 427 metros até o topo de sua agulha, é o quarto mais alto da cidade, depois do One World Trade Center, da Central Park Tower, e do 111 West 57th Street."É o meu favorito", disse a influenciadora digital Rashi, uma das visitantes entusiasmadas durante uma apresentação para a imprensa na noite de segunda-feira (18), à qual compareceu com vestido de gala para fazer o máximo de fotos possíveis para publicar em seu perfil no Instagram."É a melhor forma de contemplar a beleza de Nova York", que se soma à "experiencia única" vivida a esta altura pelo efeito dos espelhos. "Tudo em um", afirmou a 'influencer' à AFP.Nick Barat, outro visitante, recorreu à filosofia para descrever sua experiência: "Esse lugar lhe faz pensar na relação que você tem com a cidade e consigo mesmo.""Acho que nunca consideraria isso como um observatório: é uma experiência e ver a cidade daqui não tem nada a ver com outras formas de estar a uma altura como esta", acrescentou.A abertura do observatório ganha um significado especial após a pandemia de coronavírus, que atingiu com força a 'Big Apple', um dos lugares mais visitados por turistas de todo o mundo."Poder experimentar isso juntos, trazer de volta as pessoas, juntas novamente, é como um microcosmo da cidade como um todo. Não pertence a ninguém, é algo que todos nós podemos compartilhar", concluiu Barat.