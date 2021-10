Incêndio em edifício deixa pelo menos 46 mortos

Prédio pegou fogo e deixou vários mortos (foto: CNA / AFP)

O incêndio que destruiu um edifício na cidade de Kaohsiung, no sul do Taiwan, nesta quinta-feira (14/10), deixou ao menos 46 mortos e dezenas de feridos, informaram as autoridades locais. O fogo começou durante a madrugada no prédio de 13 andares e destruiu uma grande parte do imóvel antes que os bombeiros conseguissem controlar as chamas no início da manhã."O incêndio deixou 41 feridos e provocou 46 mortes", afirmou o departamento de bombeiros de Kaohsiung em um comunicado.Imagens publicadas pela agência oficial de notícias mostram fumaça nas janelas do prédio, enquanto os bombeiros tentavam conter as chamas. O prefeito da cidade, Chen Chi-mai, disse que o edifício estava parcialmente abandonado, tendo abrigado anteriormente restaurantes, salas de karaokê e um cinema.O governo investiga a causa do incêndio, incluindo a possibilidade de ter sido criminoso. (Com agências internacionais).