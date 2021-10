Ator do Teatro Bolshoi de Moscou morre no palco durante mudança do cenário

O famoso Teatro Bolshoi, em Moscou (foto: Diego Delso)

Um ator do lendário Teatro Bolshoi da Rússia faleceu no palco neste sábado (9) atingido pelo cenário durante uma apresentação de uma ópera, informou a companhia de Moscou.O teatro explicou que o acidente ocorreu durante uma mudança de cenário da peça Sadkó, uma ópera do século XIX do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov."A apresentação foi interrompida imediatamente e o público foi convidado a se retirar", declarou a assessoria de imprensa do teatro à agência de notícias Interfax.O Comitê de Investigação de Moscou informou em um comunicado que está investigando a morte de um ator de 37 anos, sem revelar sua identidade. O texto indica que a vítima sofreu diversos ferimentos e morreu antes da chegada de uma ambulância.Em 2013, um violinista veterano também morreu no prestigioso teatro depois de cair no fosso da orquestra.