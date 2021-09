Cinco fatos memoráveis do Emmy de 2021

A Netflix foi a grande vencedora do Emmy neste domingo (19), com prêmios de melhor drama e série por "The Crown" e "O Gambito da Rainha", terminando com um recorde de 44 estatuetas.



Aqui estão outros cinco fatos memoráveis da principal premiação para a televisão:



- Pouca diversidade -



O histórico de diversidade de Hollywood ganhou destaque nos últimos anos.



Atores afro-americanos, incluindo Courtney B Vance, Sterling K Brown e Maya Rudolph, ganharam por participações especiais ou locuções, prêmios apresentados antes da gala de domingo.



Michaela Coel, escritora de "I May Destroy You", e o apresentador de reality show RuPaul, também foram reconhecidos.



Mas, no final, os 12 prêmios de melhor atuação foram para artistas brancos, enquanto favoritos, como o falecido Michael K. Williams, foram ignorados.



- Os que se foram -



A televisão perdeu dois de seus favoritos nas semanas que antecederam o Emmy.



Williams, cujo personagem de Baltimore, Omar Little, foi um ingrediente-chave no sucesso do drama policial da HBO "The Wire", morreu este mês de uma suposta overdose de drogas.



Kerry Washington ("Little Fires Everywhere") elogiou "um ator brilhantemente talentoso e ser humano generoso que nos deixou muito cedo".



Williams havia sido indicado para melhor ator coadjuvante em drama por "Lovecraft Country", prêmio que foi para Tobias Menzies por "The Crown".



Norm Macdonald, estrela do programa de comédia "Saturday Night Live" que morreu recentemente, também recebeu elogios.



"Ninguém foi mais engraçado nos últimos 20 anos do que Norm Macdonald na comédia", disse John Oliver, apresentador do "Last Week Tonight" e vencedor de duas categorias.



- Mulheres -



Kate Winslet foi uma das várias vencedoras que elogiou o progresso de Hollywood na representação feminina, tanto na frente das câmeras, quanto nos bastidores.



"Significa muito porque me faz sentir genuinamente que nossa indústria está mudando", disse Winslet, que levou para casa o prêmio de melhor atriz em minissérie por seu papel em "Mare of Easttown".



"Honestamente, estou começando a sentir que as mudanças estão acontecendo. E acho que estamos visando muito menos as mulheres, em termos de aparência, de figura".



Mas questões mais amplas sobre os direitos das mulheres foram destacadas no programa, e Debbie Allen, homenageada por suas realizações profissionais, exortou as mulheres "do Texas ao Afeganistão" a "fazerem sua voz ser ouvida".



Coel, que tratou das consequências do estupro em "I May Destroy You", dedicou seu prêmio a "todos os sobreviventes de agressão sexual".



- Poucos sortudos -



Depois do evento virtual do ano passado devido à pandemia de covid-19, os prêmios Emmy deste ano foram presenciais, mas apenas alguns indicados tiveram a sorte de comparecer à cerimônia.



Cada nomeação obteve no máximo três convites para o recinto parcialmente ao ar livre e com distanciamento físico, o que significou cerca de 500 pessoas. A cerimônia geralmente tem um público de 4.000 a 6.000 pessoas



Ainda assim, o ator Seth Rogen brincou que havia "muitos de nós nesta salinha". E acrescentou: "Eles mentiram para nós. No momento estamos em uma tenda hermeticamente fechada."



- Humor político -



Há menos de uma semana, a Califórnia realizou um referendo revogatório que ratificou seu governador Gavin Newsom no cargo, em uma consulta que custou uma fortuna ao estado da costa oeste dos Estados Unidos.



O apresentador Stephen Colbert zombou do referendo na cerimônia, anunciando que o prêmio Emmy para a comédia "The Marvelous Mrs. Maisel" também havia sido submetido a uma nova votação.



"A lei da Califórnia permite a retirada de quaisquer prêmios Emmy se primeiro forem obtidas assinaturas suficientes, o que significa que a vencedora do Emmy de 2018 de melhor comédia pode em breve ser The Marvelous Mrs. Larry Elder", disse Colbert, aludindo ao oponente republicano de Newsom.



"Com 100 por cento de relatórios das tabelas, 'Sra. Maisel' sobreviveu e vai manter o prêmio. Parabéns, e custou apenas US$ 275 milhões à Califórnia", brincou.



