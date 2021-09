Emmy começa com número musical

O comediante Cedric the Entertainer abriu neste domingo com um número musical a 73ª edição do Emmy, o "Oscar da TV", que acontece em Los Angeles.



Os rappers LL Cool J e Lil Dicky, e os atores Rita Wilson e Billy Porter estavam entre os astros que se uniram à versão de "Just A Friend" de Biz Markie, introduzindo rimas com os programas de TV indicados na premiação deste ano.



Uma cerimônia reduzida era realizada em uma espécie de tenda que faz as vezes de auditório aberto, com um público limitado devido a preocupações com a Covid-19, um ano após a premiação ter sido realizada de forma totalmente virtual.



Entre as expectativas da noite está a de que a Netflix conquiste os prêmios principais, após uma longa espera.



Hanna Waddingham e Brett Goldstein, ambos de "Ted Lasso", outra das grandes favoritas da noite, levaram os primeiros prêmios, de atriz coadjuvante de comédia e ator coadjuvante de comédia.



NETFLIX