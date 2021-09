Bolívia recebe lote de 370.000 segundas doses da vacina Sputnik V

Um lote de 370.000 vacinas anticovid Sputnik V, elaboradas pelo laboratório russo Gamaleya, chegou neste domingo (19) à Bolívia para completar o esquema de imunização de duas doses em várias regiões do país sul-americano, informou o governo.



"Com isso, já completamos para todos os que cumpriram 90 dias desde a primeira dose e os que vão cumprir 90 dias mais ou menos até meados de outubro", afirmou o vice-ministro de Comércio Exterior, Benjamín Blanco.



O lote chegou em um voo comercial da companhia aérea estatal BOA e as doses foram distribuídas imediatamente aos distintos departamentos, informou o Ministério da Saúde.



Segundo o ministério, a Bolívia recebeu 1,2 milhão da primeira dose da vacina da Sputnik V e 712.460 da segunda. Restam 522.540 doses.



Alguns moradores expressaram indignação com o atraso da chegada da segunda dose deste imunizante.



Por outro lado, o país andino recebeu no sábado 661.700 vacinas da AstraZeneca por parte da França e da Espanha por meio do mecanismo Covax.