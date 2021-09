Missão da SpaceX que levou civis ao espaço retorna à Terra após três dias

Quatro civis lançados ao espaço pela SpaceX, do empresário Elon Musk, voltaram à Terra neste sábado à noite. O pouso foi realizado na costa leste da Flórida após uma missão de três dias.



Uma cápsula espacial da empresa transportando o quarteto pousou às 20h06 (de Brasília), de acordo com uma transmissão ao vivo da SpaceX. A cápsula carregava o comandante do navio; o empresário bilionário Jared Isaacman; a médica assistente Hayley Arceneaux; o geocientista Sian Proctor; e o engenheiro de dados aeroespaciais Chris Sembroski.



No Twitter, Musk parabenizou a missão Inspiration4. Foi a primeira vez em que uma tripulação de pessoas que não eram astronautas ligados a governos viajou para orbitar em uma nave espacial da empresa.



As viagens espaciais privadas são uma parte de uma indústria espacial comercial que também inclui startups de lançamento de foguetes e empresas apoiadas por capital de risco focadas em satélites de reabastecimento, bem como empresas aeroespaciais maiores com décadas de experiência na construção de veículos espaciais para clientes de governos. Fonte: Dow Jones Newswires