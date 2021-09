Como é a vida a bordo da cápsula Dragon da SpaceX?

A primeira missão de turismo espacial da SpaceX, de Elon Musk, decolou na quarta-feira na Flórida e quatro tripulantes já viram mais de 25 poentes e nascentes.



A SpaceX deu poucos detalhes sobre sua aventura desde que a nave alcançou uma órbita mais distante que a da Estação Espacial Internacional.



Confira a seguir o que se sabe sobre a vida a bordo:



- Nove metros quadrados -



Os quatro turistas espaciais viajam a bordo da cápsula Dragon, da SpaceX, com 8,1 metros de altura e 4 metros de diâmetro.



A cápsula é composta de um tronco, inacessível para a tripulação, sobre o qual ficam os habitáculos. O volume total da cápsula é de apenas 9,3 metros quadrados.



Chris Sembroski, um veterano da Força Aérea de 42 anos, que integra a tripulação, comparou a aventura a uma viagem em um furgão com amigos, do qual, no entanto, não é possível sair nem mesmo para tomar ar.



- Banheiro com vista -



A tecnologia exata do asseio a bordo da cápsula é um segredo da SpaceX.



Mas Hayley Arceneaux, uma das integrantes da tripulação, disse em um documentário da Netflix que o "banheiro fica no teto".



"É literalmente um painel que estendemos e há uma espécie de funil", disse Arceneaux. "Não tem nada ao contrário no espaço".



O sanitário fica perto da cápsula de observação de vidro transparente, ou domo, que dá uma espetacular vista de 360 graus do Cosmos.



"Quando a gente tiver que usar o banheiro inevitavelmente, vai ter uma vista incrível", disse o bilionário Jared Isaacman, comandante da missão, à Business Insider.



A privacidade é assegurada com uma simples cortina.



- Refeições e tarefas -



A SpaceX publicou nesta sexta uma videochamada entre a tripulação da Inspiration4 e os pacientes do Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, em Memphis (Tennessee).



Um paciente perguntou a Arceneaux, de 29 anos, o que os astronautas fazem para se divertir no espaço. Arceneaux é sobrevivente de um câncer nos ossos, doença da qual foi tratada ainda criança neste hospital. Ela agora trabalha ali como médica assistente.



A jovem respondeu que ela e seus companheiros têm passado o tempo "comendo, fazendo tarefas e vendo o mundo pela janela". Sembroski disse que também têm feito "muitos exames de sangue e controles de glicose".



Os astronautas também foram perguntados qual é a sua "comida espacial" favorita.



"Minha comida espacial favorita é a pizza, que comi ontem e provavelmente também vou jantar esta noite", disse Sian Proctor, de 51 anos, que leciona geologia em uma pequena universidade do Arizona e foi finalista para se tornar astronauta da Nasa.



Também estão previstas sessões musicais. Cada passageiro elaborou uma playlist de 10 músicas e Sembroski tinha planejado levar seu ukelele.



O instrumento, assim como outros objetos, serão leiloados posteriormente e o dinheiro obtido será destinado ao St. Jude. O objetivo da missão é arrecadar 200 milhões de dólares para este hospital, e Isaacman doará pessoalmente US$ 100 milhões.



- Pesquisa científica -



A SpaceX tuitou nesta quinta-feira que a tripulação tinha realizado uma "primeira rodada de pesquisa científica".



Um dos objetivos da missão é coletar dados sobre os efeitos do espaço em novatos.



Seus ritmos cardíacos serão controlados, assim como seu sono, níveis de oxigênio no sangue e a exposição à radiação.



Suas funções cognitivas foram postas à prova antes do voo e serão examinadas de novo quando voltarem.