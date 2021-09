46 mil imigrantes ilegais: número de brasileiros detidos cruzando do México para EUA aumentou 6 vezes

Brasileiros foram flagrados e, em seguida, se entregaram a agentes da Patrulha de Fronteira do Setor Yuma (foto: Reprodução/Twitter)

Um grupo de 140 brasileiros foi detido na manhã de quinta-feira (16/9) ao cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos.

Dados do órgão de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA revelam que o número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos EUA bateu recorde ao longo dos últimos dez meses. De outubro de 2020 a agosto deste ano, 46.410 brasileiros foram detidos — seis vezes mais do que um período semelhante anterior.





Só em agosto, 9.098 tentaram a travessia, a maior marca desde o início do ano fiscal de 2021 (que vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021).

O grupo de 140 detidos nesta semana foi flagrado por operadores de câmeras de segurança. Em seguida, eles se entregaram a agentes da Patrulha de Fronteira do Setor Yuma.

Chris T. Clem, chefe da Patrulha de Fronteira do Setor Yuma, postou as imagens em sua conta pessoal no Twitter e escreveu:

"Agentes da Patrulha de Fronteira detiveram um grupo de 140 migrantes brasileiros nesta manhã. Até o momento, neste mês, os agentes se depararam com uma média diária de mais de 600 migrantes, um aumento de mais de 2.000% em relação ao ano passado".

O Setor Yuma é responsável por patrulhar o sudeste do Estado americano do Arizona. Sua jurisdição se estende por 470 mil quilômetros quadrados em uma área entre os Estados da Califórnia e do Arizona.

A região é formada por grandes desertos abertos, cadeias de montanhas rochosas, grandes dunas de areia e o Rio Colorado.

Segundo o governo americano, o Yuma é um dos "setores de patrulha de fronteira que mais cresce no país, tendo dobrado de tamanho desde 2004".

Recorde

O número total de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos EUA nesse ano fiscal (46.410) já supera em mais de seis vezes o total do ano fiscal de 2020 (ou seja, de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020), quando o contingente de brasileiros detidos nessa rota migratória foi de 7.161.

Até então, o auge da migração ilegal de brasileiros havia ocorrido em 2019, quando cerca de 18 mil tentaram entrar nos EUA ilegalmente pela fronteira terrestre com o México.

A queda de 2019 para 2020 se deveu, em grande parte, à pandemia de covid-19.

Dos 46.410 brasileiros detidos de outubro do ano passado até agosto deste ano, a maioria tentou completar a jornada com suas famílias (34.636 ou 74,7%). Já 11.612 eram adultos viajando sozinhos. O restante — 157 — eram menores de idade e crianças desacompanhados, e cinco eram menores de idade acompanhados.

Com o aumento dos que tentam a travessia ilegal, o Brasil passou a ser a sexta nação com o maior número de imigrantes detidos pelas autoridades americanas na fronteira sul do país, atrás do México, Honduras, Guatemala, Equador e El Salvador.

No entanto, está à frente de países como Nicarágua, Cuba, Colômbia e Venezuela que, historicamente, enviavam mais imigrantes irregulares aos EUA.

Para se ter ideia do tamanho desse fluxo registrado em 11 meses, é como se os agentes de migração americanas encontrassem, em média, 140 brasileiros por dia tentando acessar os EUA a pé.

