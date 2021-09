Wall Street fecha sem tendências definidas depois de registrar queda

A bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (16) sem tendências definidas, depois de um dia operando claramente no vermelho, dividida entre o medo da variante delta e indicadores melhores nos Estados Unidos.



Segundo os resultados finais, o índice Dow Jones perdeu 0,18% a 34.751,32 pontos.



O Nasdaq, de forte componente tecnológico, subiu 0,13% a 15.181,92 pontos.



O índice ampliado S&P; 500 caiu 0,15% a 4.473,75 pontos.



Esta trajetória em território negativo dos principais índices continuou na maior parte da sessão, apesar de vendas varejistas melhores do que o esperado em agosto nos Estados Unidos, que aumentaram 0,7%.



Outro resultado positivo foi o da atividade manufatureira na região altamente industrializada da Filadélfia, que acelerou em setembro, para surpresa dos analistas.



Os pedidos semanais de seguro-desemprego voltaram a aumentar no começo de setembro, mas deve-se principalmente a que se atualizaram com os registros não cumpridos no fim de agosto, devido ao furacão Ida, que castigou a Louisiana.



No mercado de obrigações, os rendimentos das letras do Tesouro a dez anos subiram para 1,33% do 1,29% na véspera.



FEDEX



Beyond Meat



TIMKEN