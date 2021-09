Talibã chicoteia e espanca mulheres em manifestação em Cabul

A manifestação, impensável durante o governo do Emirado Islâmico do Afeganistão (regime talibã, entre 1996 e 2001), mobilizou pelo menos 50 mulheres. Com cartazes e gritando palavras de ordem, elas se reuniram diante do Palácio Presidencial e do prédio do Ministério da Defesa, em Cabul, no 6º Distrito. "Eles são violentos e sabem apenas como matar pessoas. Fomos ameaçadas de morte. Disseram-nos que fôssemos para casa ou atirariam contra nós", lamentou Razia, que não se intimida com a violência. A afegã faz questão de se apresentar como ativista dos direitos das mulheres e feminista.