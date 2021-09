TAP e Azul retomam voos após reabertura de Portugal a turistas brasileiros

(foto: Aquilino Ribeiro/Creative Commons)









Na terça-feira (31/8), o governo português liberou a entrada de brasileiros no país sem necessidade de quarentena preventiva ou quadro de imunização completo a partir de 16 de setembro, após quase 18 meses de restrições em função da pandemia da COVID-19.



Contudo, os visitantes precisam apresentar o teste rápido de antígeno com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores ao embarque. Também é válido o Certificado Digital de Covid da União Europeia, disponível aos inscritos no Sistema de Saúde português.





A TAP oferece o exame gratuitamente aos passageiros que comprarem bilhetes durante o mês de setembro e embarcarem até o fim de outubro.





Incremento

Entre 31 de outubro e 26 de março de 2022, a TAP prevê aumentar o fluxo de voos de 37 para 52 por semana, reabrindo inclusive as saídas de Belém, Natal e Maceió. A Azul, que oferece entre três e quatro voos semanais ao país lusitano, também cogita o incremento das viagens, mas vai avaliar a demanda nos próximos meses.





Brasileiros na Europa

Turistas brasileiros já são aceitos em outros países europeus, mas apenas com esquema vacinal completo, caso da Espanha, Finlândia, Argentina e Tailândia. França e Alemanha não aceitam visitantes imunizados com a CoronaVac, composto sem aprovação da Agência Europeia de Medicamentos. O decreto do governo de Portugal não menciona restrições à vacina chinesa.

Com as fronteiras de Portugal reabertas a brasileiros, as companhias aéreas TAP e Azul anunciaram nessa quarta-feira (2/9) a retomada de voos do Brasil para o país europeu já a partir de setembro.