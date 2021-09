Uma em cada três árvores do mundo está ameaçada de extinção, diz estudo

Metade de todas as espécies de magnólia estão ameaçadas de extinção na natureza (foto: Prof ShouzhouZhangFairylakeBC)

Pelo menos 30% das espécies de árvores do mundo podem ser extintas, de acordo com um novo estudo.

As espécies ameaçadas são variadas: desde carvalhos e magnólias bem conhecidos a árvores de madeira tropical.

Os especialistas dizem que no total 17,5 mil espécies de árvores estão em risco — o dobro do número somado de mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis sob ameaça.

Grupos de conservação estão pedindo esforços urgentes de proteção em meio a ameaças como desmatamento, exploração madeireira e mudanças climáticas.

"Temos quase 60 mil espécies de árvores no planeta e, pela primeira vez, sabemos quais dessas espécies precisam de ações de conservação, quais são as maiores ameaças para elas e onde elas estão", diz Malin Rivers, da instituição de caridade Botanic Gardens Conservation International em Kew, Londres.

Para um mundo saudável, precisamos da diversidade de espécies de árvores, diz Sara Oldfield, co-presidente do Grupo Global de Especialistas em Árvores da União Internacional para a Conservação da Natureza.

"Cada espécie de árvore tem um papel ecológico único a desempenhar", disse ela. "Com 30% das espécies de árvores do mundo ameaçadas de extinção, precisamos urgentemente aumentar as ações de conservação."

O relatório Estado das Árvores do Mundo descobriu que pelo menos 30% das 60 mil espécies de árvores conhecidas estão em risco de extinção.

Cerca de 142 espécies já desapareceram da natureza. E 442 estão perto da extinção — nestes casos, há menos de 50 árvores individuais de cada espécie restantes.

As maiores ameaças às árvores em todo o mundo são o desmatamento para plantações (afetando 29% das espécies), extração de madeira (27%), desmatamento para pecuária (14%), desmatamento para ocupação (13%) e incêndios (13%).

Mudanças climáticas, condições meteorológicas extremas e aumento do nível do mar são ameaças crescentes às árvores. Mas os autores dizem que com ações de conservação, há esperança para o futuro.

"O relatório nos dá esse roteiro para mobilizar a comunidade ambientalista em geral e outros atores importantes para garantir que a preservação de árvores esteja na vanguarda da agenda de conservação", disse o Dr. Rivers.

Especialistas pedem diversas ações, como:

Preservar as florestas existentes e expandir as áreas protegidas (atualmente pelo menos 64% de todas as espécies de árvores podem ser encontradas em pelo menos uma área protegida)

Manter espécies ameaçadas em jardins botânicos ou bancos de sementes na esperança de que um dia possam ser devolvidas à natureza (atualmente cerca de 30% de todas as árvores são protegidas desta forma)

Educar para garantir que esquemas de reflorestamento e plantio de árvores sejam realizados cientificamente, com a árvore certa no lugar certo, incluindo espécies raras e ameaçadas

Aumentar o financiamento para a conservação de árvores.

Os cientistas estimam que um milhão de animais e espécies de plantas estão ameaçados de extinção.

Nos últimos 300 anos, a área florestal global diminuiu cerca de 40% e 29 países perderam mais de 90% de sua cobertura florestal.

A pesquisa mostra que sete commodities principais impulsionam mais da metade do desmatamento em todo o mundo.

As árvores em particular risco de extinção incluem:

Grandes árvores tropicais conhecidas como dipterocarpos que estão sendo perdidas devido à expansão das plantações de óleo de palma

Carvalhos perdidos para a agricultura e o desenvolvimento em partes do México, Chile e Argentina

Árvores de ébano e pau-rosa sendo derrubadas para produzir madeira em Madagascar

Árvores de magnólia ameaçadas por coleta insustentável de plantas

Árvores que estão morrendo de pragas e doenças no Reino Unido e na América do Norte

