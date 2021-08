Ed Asner, ator de 'Lou Grant' e dublador de 'Up!', morre aos 91 anos

Ed Asner dublou o personagem Carl, protagonista de Up! Altas aventuras, no original em inglês (foto: Valerie MACON/AFP)

O ator de TV Ed Asner, que deu voz ao velinho da animação "Up! Altas aventuras" e ganhador de sete prêmios Emmy, morreu aos 91 anos, informou sua família neste domingo (29/8).



"Lamentamos dizer que nosso querido patriarca faleceu esta semana, em paz. As palavras não podem expressar a tristeza que sentimos", escreveu a família na conta do ator no Twitter. Seu relações públicas disse que Asner morreu de causas naturais.





Asner ficou conhecido inicialmente como o chefe Lou Grant no "Mary Tyler Moore Show", um icônico programa de TV exibido entre 1970 e 1977, e mais tarde em uma sequência baseada em seu personagem.Ele ganhou três dos seus sete Emmys com este papel, um por um papel cômico e outro dramático.Asner também conquistou uma geração de seguidores em outro papel de homem rude, mas com coração de ouro: o viúvo Carl Fredericksen no filme de animação "Up - Altas Aventuras", de 2009.Nascido em 15 de novembro de 1929 em Kansas City, o ator foi também um ativista liberal e participou de protestos a favor dos sindicatos e contra a pena de morte.