Explosão em Cabul provocada por lançamento de foguete

Atentado suicida na última quinta-feira (26/8) deixou mais de 100 mortos e vários feridos (foto: Wakil KOHSAR / AFP)

Foguete atinge uma casa perto do aeroporto de Cabul.

Uma explosão provocada por um lançamento de foguete foi ouvida neste domingo à tarde em Cabul, o que provocou o temor de um novo ataque três dias após o atentado no aeroporto da capital afegã, onde os países ocidentais concluem as operações de retirada.A explosão, ouvida por jornalistas da AFP, foi provocada pelo lançamento de foguetes que, segundo as primeiras informações atingiram uma casa, afirmou um ex-funcionário do governo derrubado há duas semanas pelos talibãs.Na quinta-feira, um atentado suicida reivindicado pelo grupo Estado Islâmico de Khorasan (EI-K), adversário do novo regime talibã, provocou um banho de sangue, com mais de 100 mortos, em sua maioria civis afegãos concentrados nas proximidades do aeroporto com a esperança de fugir do país, assim como 13 soldados americanos.No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou "muito provável" um novo ataque antes da retirada das tropas americanas em 31 de agosto.Os talibãs recuperaram de forma repentina o poder em 15 de agosto e entraram em Cabul sem qualquer resistência após o colapso do exército afegão, antes apoiado pelos Estados Unidos e países aliados, que já haviam iniciado a retirada do país.Desde então, mais de 110.000 pessoas foram retiradas do país em aviões fretados por países ocidentais, que decolam em turnos da pista do aeroporto de Cabul.