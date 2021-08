Organizador do movimento anti-máscara do Texas morre de COVID-19

(foto: Reprodução/San Angelo) O líder do movimento anti-máscara do Texas, Caleb Wallace, morreu em decorrência das complicações do novo coronavírus depois de passar três semanas na unidade de terapia intensiva, conforme informou ao New York Times, a esposa, Jessica, no sábado. Ele tinha 30 anos.





Jessica alertou um dia antes para o estado grave de saúde do marido e afirmou que ele 'não duraria muito'. Wallace, que morou em San Angelo, Texas durante a maior parte de sua vida, foi hospitalizado em 30 de julho. Deixou três filhos.





Wallace fundou o Defensores da Liberdade San Angelo, que organizou uma manifestação para acabar com a “tirania do COVID-19”. No mesmo mês em que foi hospitalizado, Wallace organizou uma “manifestação pela liberdade” que convocou as pessoas “cansadas do governo no controle de nossas vidas” a se juntarem ao protesto. “Eles acreditavam que o coronavírus era uma farsa e achavam que o governo estava sendo pesado demais quando se tratava de máscaras”, disse a prefeita de San Angelo, Brenda Gunter, ao New York Times.