Nova forte explosão é ouvida em Cabul; Talibã descarta ataque

Uma forte explosão sacudiu Cabul na madrugada de sexta-feira - fim de tarde de quinta (26/8) no Brasil -, horas depois de um duplo atentado no aeroporto da capital afegã, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Funcionários da AFP ouviram a explosão, mas no momento não havia nenhuma fonte oficial para determinar sua origem.

Mais tarde, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahadid, informou em um tuíte que tratou-se de uma explosão controlada pelas forças americanas para destruir equipamentos no aeroporto e que os moradores de Cabul não precisavam se preocupar.



A informação ainda não foi confirmada de forma independente.



Mais cedo, o EI reivindicou o duplo atentado ocorrido à tarde (hora local) perto do aeroporto de Cabul, que deixou um balanço de "pelo menos" de 13 a 20 mortos e 52 feridos, informou à AFP o principal porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid.



Uma autoridade sanitária do governo anterior informou que o balanço poderia ser de 60 mortos.



Os Estados Unidos anunciaram, por sua vez, a morte de 12 soldados americanos no aeroporto, além de 15 feridos.



Os americanos, que esperam que os ataques do EI continuem, ameaçaram o grupo extremista com represálias no Afeganistão após este ataque realizado, segundo eles, por dois suicidas e seguido de disparos.



Os Estados Unidos também anunciaram que continuavam com as retiradas, enquanto se esgota o prazo para a retirada definitiva das tropas americanas, previsto para 31 de agosto, após 20 anos de guerra.



O exército americano, que está no aeroporto, se encarrega das retiradas juntamente com outras forças ocidentais.



A gigantesca ponte aérea facilitou a retirada de cerca de 100.000 pessoas, segundo os Estados Unidos.