O que se sabe sobre atentado que matou 60 pessoas no aeroporto de Cabul

Pessoas feridas nos arredores do aeroporto de Cabul; inteligência indicava que explosões poderiam ser 'iminentes' (foto: Reuters)

Dois atentados a bomba foram registrados nesta quinta-feira (26/8) no aeroporto de Cabul, que se tornou o local mais visível do drama dos afegãos e estrangeiros que tentam fugir do país após a volta do Talebã ao poder central. O número de mortos é de pelo menos 60, sendo 12 militares norte-americanos e outros 15 feridos, disse uma autoridade local à BBC News.

Elas ocorreram nos arredores do chamado Abbey Gate, espaço que era ocupado por tropas britânicas e americanas e que agora abriga pessoas tentando embarcar em voos para fora do país, e em um hotel ali perto.





O Departamento de Defesa dos EUA afirmou que houve pelo menos 12 vítimas americanas militares no ataque descrito como "complexo".

Já havia inteligência indicando que ataques suicidas de extremistas no aeroporto, por conta da visibilidade do local, e enquanto países tentam evacuar o máximo possível de pessoas até o dia 31 de agosto, prazo determinado para a retirada total dos EUA do país asiático.

À BBC, o ministro das Forças Armadas britânicas James Heappey havia dito que a ameaça ao local era "grave" e poderia ser "iminente". Por conta disso, os EUA haviam advertido americanos no Afeganistão que não se aglomerassem no aeroporto.

Analistas acreditam que um possível autor dos ataques desta quarta seja o chamado Isis-K, filial afegã do grupo autodenominado Estado Islâmico - e rival do Talebã.

Um porta-voz do Talebã, por sua vez, condenou as explosões "alvejando civis" e afirmou que elas "ocorreram em uma área em que as tropas americanas eram responsáveis pela segurança".

Atentados devem continuar

E - no que eleva ainda mais as tensões - é pouco provável que este seja o último atentado, afirma Mike Jason, ex-comandante militar dos EUA que atuou no Afeganistão.

"Os alvos (como o aeroporto) são muito lucrativos e simbólicos" para militantes radicais que queiram dificultar a evacuação de pessoas, afirmou Jason.

Uma multidão estava nos arredores do aeroporto esperando oportunidade para deixar o país (foto: Reuters)

"Eles (militantes) têm os recursos, têm o alcance e têm os alvos - as multidões de pessoas indefesas que estão desesperadas (para deixar o país)."

De fato, como confirmou o repórter da BBC News em Cabul, Secunder Kermani, o aeroporto tem atraído grandes multidões apesar dos alertas prévios de perigo de atentado:

"As pessoas estão em tal estado de desespero que que não vão prestar atenção a esse tipo de informação (sobre riscos de atentados). Estão ouvindo todo tipo de rumores e só o que querem é deixar o país. Muitos acamparam durante dias em condições extremas (no aeroporto)."

Ao mesmo tempo, uma grande multidão tenta escapar do Afeganistão pela fronteira com o Paquistão.

