Multidão visita Acrópole de Atenas em noite festiva e de lua cheia

(foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

Uma multidão se reuniu na noite deste domingo (22/8) para admirar a lua cheia que iluminava a Acrópole de Atenas, como parte do plano do governo de abrir gratuitamente 120 sítios arqueológicos e museus do país por ocasião da última lua cheia do verão.O Ministério da Cultura organizou o evento com o desejo de que "a luz da lua vença a sombra da pandemia". Quase todo o patrimônio cultural e histórico da Grécia pôde ser visitado de forma gratuita.Onde quer que estivessem, gregos e turistas tiveram livre acesso a quase toda a riqueza histórica e cultural do país sob o luar, segundo comunicado do ministério. Todos esses locais realizaram shows, apresentações de teatro, poesia, dança, exposições e observações astronômicas. Devido à pandemia, a capacidade de alguns lugares e museus foi reduzida.Após a temporada turística catastrófica de 2020, a Grécia recuperou este ano cerca de 70% dos turistas em relação a 2019, de acordo com o ministro das Finanças, Christos Staikouras. O turismo representa mais de 20% do PIB do país e é um dos pilares da economia grega.O movimentado terraço do Museu da Acrópole, excepcionalmente aberto até a meia-noite, oferecia uma vista espetacular do famoso Partenon. Às 21h, a grande esfera amarela ergueu-se entre as colinas que rodeiam Atenas e o show começou."É um momento majestoso estar aqui", disse com entusiasmo o grego Yonissis, que vive na Suíça. Já Spiros, 22, lamentou o grande número de pessoas. "Mas que orgulho para o nosso país que venham descobrir nossa história antiga", completou.Rena, 40, que mora em Atenas, entrou na longa fila para fazer uma visita guiada por um arqueólogo. "Escolhi este evento da lua cheia para visitar o museu pela primeira vez", contou à AFP.Cada museu ou local ficou responsável "pelo protocolo sanitário no contexto da pandemia", informou à AFP Alexandra Aspioti, da Direção Geral de Antiguidades e Patrimônio Cultural da Grécia.