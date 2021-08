Joe Biden espera concluir retirada do Afeganistão até o final deste mês

(foto: NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo (22/8) que espera concluir a retirada do Afeganistão até 31 de agosto , mas deixou a porta aberta para prorrogar esse prazo se necessário Ao falar na Casa Branca sobre a operação, Biden disse que sua "esperança" é de não ter que prorrogar o prazo. "Veremos o que podemos fazer", respondeu, ao ser perguntado por jornalistas qual era a sua resposta para os líderes estrangeiros que pedem mais tempo.O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou ontem "impossível" evacuar todos os colaboradores afegãos das potências ocidentais antes de 31 de agosto. Organizações de defesa dos direitos humanos também pediram a Biden que prorrogue o prazo para a retirada de seu país do Afeganistão.Um total de 28.000 pessoas foram evacuadas desde 14 de agosto, disse o presidente dos Estados Unidos neste domingo. "É uma operação incrível. Estamos trabalhando duro e o mais rapidamente possível para retirar as pessoas."Biden disse que a operação teria sido "difícil e dolorosa" mesmo se tivesse sido iniciada um mês antes. "Fizemos uma série de mudanças, incluindo a ampliação do acesso ao aeroporto e à zona de segurança", informou o democrata, sem dar detalhes.