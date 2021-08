No Afeganistão, talibãs matam parente de jornalista da Deutsche Welle

(foto: MARIUS BECKER)

Talibãsa tiros o parente de um jornalista que trabalhava para a Deutsche Welle (DW) no Afeganistão e que era procurado pelos, informou nesta sexta-feira (20/8) o canal público alemão em seu site.Outro familiar do, que não teve a identidade revelada e que está na Alemanha, ficou ferido. Vários integrantes da família conseguiram fugir enquanto os talibãs seguiam de porta em porta."O assassinato de um parente de um de nossos editores pelos talibãs ontem (quinta-feira) é incrivelmente trágico e ilustra o grave perigo em que se encontram todos os nossose suas famílias no Afeganistão", afirmou Peter Limbourg, diretor geral da DW, em um comunicado."Está claro que os talibãs estão executando operaçõesde busca de jornalistas, tanto em Cabul como nas províncias. O tempo está acabando", completou.A DW informou que os talibãs compareceram àsde pelo menos três jornalistas da emissora.O canal e outros meios de comunicação da Alemanha pediram aode Berlim que atuem rapidamente para ajudar seus funcionários afegãos.Depois de tomar o poder no Afeganistão em entrar em Cabul no domingo, os talibãs iniciaram umade Relações Públicas e prometeram respeitar a liberdade de imprensa, além de perdoar todos os opositores.Porém, um documento confidencial da ONU, ao qual a AFP teve acesso, afirma que estãoa busca de pessoas que trabalharam com as tropas dos Estados Unidos e da Otan.Os afegãos não esqueceram o regime islâmico ultraconservador imposto pelos talibãs quando governaram de 1996 a 2001, com castigos brutais, como oaté a morte.