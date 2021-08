Missão espacial poderá ser seguida 'quase em tempo real' na Netflix

Netflix irá lançar episódio com imagens da missão espacial poucos dias após a chegada dos tripulantes (foto: AFP PHOTO / COURTESY OF NETFLIX / JOHN KRAUS)

A missão Inspiration4, que será a primeira a enviar apenas civis ao espaço por vários dias em setembro a bordo de um foguete SpaceX, pode ser acompanhada "quase em tempo real" em uma série documental da Netflix, informou nesta quinta-feira (19) a plataforma de streaming.Dois episódios estrearão em 6 de setembro para apresentar os quatro tripulantes, outros dois em 13 de setembro sobre os longos meses de treinamento e os preparativos finais antes do voo, e um episódio final no final de setembro, "apenas alguns dias" após o final da missão.Este último episódio incluirá imagens do interior da nave durante a viagem, assim como seu retorno à Terra, prometendo "acesso sem precedentes" em "tempo quase real".A série, chamada "", será dirigida por Jason Hehir, diretor do documentário vencedor do Emmy "The Last Dance", sobre os Chicago Bulls de Michael Jordan.O lançamento, previsto para 15 de setembro, também será transmitido ao vivo no canal dano YouTube.A cápsula Dragon da SpaceX será lançada por um foguete Falcon 9 do Kennedy Space Center, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos.A espaçonave já transporta astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) para a NASA, mas a missão programada para setembroastronautas profissionais.O projeto é financiado pelo bilionário americano Jared Isaacman. O proprietário da financeira, de 38 anos, é um ávido piloto e explorador espacial.Isaacman ofereceu três vagas a bordo para Hayley Arceneaux, de 29 anos, sobrevivente de câncer pediátrico; Chris Sembroski, de 41 anos, ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, e Sian Proctor, professora de 51 anos.Eles vão passar três dias orbitando a Terra, além da altitude da ISS.Outros turistas já estiveram no espaço, incluindo a ISS entre 2001 e 2009, a bordo de foguetes russos. Mas eles foram acompanhados por astronautas profissionais.