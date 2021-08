Criança afegã refugiada no Reino Unido morre ao cair da janela do hotel

A mãe informou que ele estava olhando para baixo do hotel, antes do acidente (foto: Divulgação)

Um menino refugiado afegão recém-chegado ao Reino Unido com sua família caiu da janela de um hotel em Sheffield, norte da Inglaterra, e morreu, segundo a polícia local nesta quinta-feira (19).A polícia de Yorkshire do Sul recebeu o aviso da queda mortal do menino de cinco anos na quarta-feira e hoje foi confirmado que ele havia acabado de chegar com sua família do Afeganistão.Segundo a, o hotel recebe refugiados afegãos que trabalharam para o Reino Unido.A BBC informou que o menino caiu do nono andar do hotel.Um intérprete afegão de 35 anos que também está no hotel explicou ao jornal The Sun que acompanhou a mãe e seu filho ao hospital. A mãe "me explicou que o menino estavae que olhava para baixo" antes do acidente.Enver Solomon, responsável do Refugee Council, uma organização não-governamental de ajuda aos refugiados, classificou o acidente como "uma terrível tragédia para uma família que viveu dramas e sofrimentos para chegar ao Reino Unido".