Biden: 'É errado mandar tropas quando nem mesmo afegãos querem lutar'

Joe Biden durante coletiva sobre a situação no Afeganistão (foto: Redes Sociais/Reprodução) Talibã tomar o poder do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um anúncio oficial sobre o assunto. De acordo com o presidente americano, que retirou as tropas do país, ele não vai mais mandar americanos para morrer. “É errado ordenar que as tropas americanas avancem quando as próprias forças armadas do Afeganistão não avançam”, afirmou. Após otomar o poder do, o presidente dosJoe, fez um anúncio oficial sobre o assunto. De acordo com o presidente americano, que retirou as tropas do país, ele não vai mais mandar americanos para morrer. “É errado ordenar que as tropas americanas avancem quando as próprias forças armadas do Afeganistão não avançam”, afirmou.









“Eu mantenho a minha decisão. Sempre prometi ao povo americano a verdade. O Afeganistão caiu antes do que imaginávamos. Os líderes do Afeganistão desistiram do país, fugiram”, disse. “Não vamos matar mais americanos se nem o povo do Afeganistão quer lutar”, afirmou.





No domingo (15/8), o palácio presidencial em Cabul foi entregue ao Talibã após ter sido desocupado poucas horas antes por funcionários do governo apoiado pelos EUA. A retirada das tropas americanas do país abriu caminho para o Talibã enfrentar e derrotar as forças de segurança afegãs.





“Os militares afegãos não estão lutando. Nós treinamos, equipamos uma força maior do que muitos da Otan. Pagamos salários, fizemos manutenção da força aérea. Demos todas as chances para que lutassem pelo seu próprio futuro. O que não conseguimos dar, foi o desejo de lutar”, disse Biden.





O presidente americano relembrou as inúmeras tropas enviadas ao país. “Se eles não conseguiram negociar pelo futuro do próprio país... nós escolhemos parceiros e os gastos de bilhões de dólares no Afeganistão não podem continuar indefinidamente”, disse.



“Quantos americanos vocês gostariam que eu mandasse para o Afeganistão? Quantos filhos? Quantas vidas? Não vou cometer os erros do passado. Manter um conflito que não é de interesse dos Estados Unidos. Mandar mais tropas? Erros que não podemos mais repetir”, afirmou.

Biden reafirmou o compromisso de tirar os Estados Unidos do Afeganistão para sempre.

"Eu fiz um compromisso ao povo americano, de que tiraria os americanos do Afeganistão para sempre. Não tem como ser perfeito, mas vou honrar esse compromisso", concluiu.