Há 40 anos era realizado o 'casamento do século' de Charles e Diana

Londres, 29 de julho de 1981. Diante de uma multidão exultante e 750 milhões de espectadores, o príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II, se casa com a tímida Diana Spencer. Um "casamento do século" que terminou em tragédia.Aos 32 anos e após várias conquistas amorosas, o príncipe podeaspirar a dar um herdeiro à coroa britânica, graças à sua união com esta jovem aristocrata de apenas 20 anos.Durante vários dias, milhares de pessoas acamparam ao longo dos trêsque separam o Palácio de Buckingham da Catedral de São Paulo na esperança de poder ver o cortejo nupcial."Todas as lojas se colocaram em modo real: vitrines cheias dee exibindo vários retratos do casal", informou a AFP na época. Até o corte de cabelo "Diana" virou moda nos salões de beleza londrinos.Mil agentes armados e quase 2.000 policiaise militares foram encarregados da segurança, o dispositivo mais importante desde a Segunda Guerra Mundial.Às 10h35, "uma ovação, misturada com assovios entusiásticos, saudou a aparição, nos portões do Palácio de Buckingham, da carruagem do príncipe Charles com o uniforme de capitão da Marinha Real", descreveu a AFP.Ela foi seguida, desde Clarence House, pela carruagem de Diana, a futura princesa de Gales, "vestida de branco marfim, que mal se via pela quantidade de pregas, babados, enfeites de madrepérola, pérolas e crinolina".Ao longo do caminho, centenas de milhares de pessoas gritavam de alegria agitando bandeiras. Cerca de 750 milhões de pessoas acompanharam o evento histórico em todo o mundo pela televisão.Sob aplausos, Diana chegou à Catedral de São Paulo com seu pai, oSpencer.Seu vestido, principal tema de debate na imprensa nos diasà cerimônia, se estendia com uma esplêndida cauda branca de mais de sete metros.Dentro da catedral, sob as altas abóbadas de pedra, havia 2.500 convidados, incluindo Nancy Reagan, em rosa claro, o rei de Tonga, sentado em sua poltrona de madeira, e o recém-eleito presidente francês François Mitterrand.Enquanto os votos eram feitos na frente do arcebispo de, a voz do futuro rei tremeu e foi quase em um sussurro que suas duas palavras foram ouvidas: "I will".Diana, traída pelos nervos, acidentalmente inverteu os nomes de Charles.O duque da Cornualha então colocou o anel de ouro galês no dedoda mão esquerda de sua jovem esposa, seguindo a tradição anglicana de que apenas mulheres usam anel.Após seu retorno ao Palácio de Buckingham, a multidão aplaudiu enquanto trocavam um beijo furtivo na varanda.Em junho de 1982, Diana deu à luz seufilho, William. Dois anos depois nasceu Harry.Embora tenha sido inicialmente apresentado como um conto de, o casamento foi, na verdade, completamente conturbado.Durante a entrevista televisionada que oficializou o noivado do casal, um jornalista britânico perguntou a Charles se ele estava. Ele deu uma resposta que não augurava nada de bom: "Tudo depende do que você chama de estar apaixonado".Eram duas pessoas muito. Ele personificava a monarquia, austera e fria, enquanto Diana, fotogênica e empática, fascinava onde quer que fosse.No entanto, sua imagem pública escondia uma mulher ferida, que sabia que seu marido ainda estava apaixonado por seu amor de juventude, Camilla Parker Bowles, a quem Diana apelidou de "Rottweiler".A relação entre os dois logo se tornou caótica, com infidelidades epor meio da imprensa. Eles se divorciaram em 1996.A trágica morte de Diana em Paris em 1997, aos 36 anos, em umde carro com seu novo amor, o rico herdeiro egípcio Dodi Al-Fayed, chocou o mundo.Carlos se casou com Camilla em 2005 em umacivil discreta. Muito longe da pompa de 1981.