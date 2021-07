Índia: ao menos 79 mortos e dezenas de desaparecidos por chuvas de monção

(foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP)

As equipes de emergêncianeste sábado (24/7) entre a lama e os escombros possíveis sobreviventes dos deslizamentos de terra e das inundações que deixaram pelo menos 79 mortos e quase 100 mil evacuados na região oeste da Índia, afetada por chuvas deDezenas de pessoas ainda estãoem Bombaim, o centro financeiro do país e a capital do estado de Maharashtra, onde foram registradas 76 mortes e cerca de 90 mil pessoas tiveram que ser evacuadas.As chuvas também causaramno estado de Karnataka, no sudoeste, com um saldo de três mortos e 9 mil evacuados, segundo autoridades estaduais.Em Maharashtra, mais da metade das mortes acontece em Raigad, ao sul de Mumbai, onde 47 pessoasa vida."As operações de resgate continuam", declarou à AFP Sagar Pathak,para gestão de desastres desse distrito. Pelo menos 53 pessoas podem estar presas sob a lama.Um deslizamento de terra na cidade de Taliye, também ao sul de Mumbai, destruiu dezenas de casas em minutos e deixou de pé apenas duas estruturas de concreto, disseramà AFP."Aconteceu muito rápido. Houve um enorme zumbido e adesabou", contou Dilip Pandey, que viu o desastre na noite de quinta-feira.A Marinha e a Aeronáuticapara ajudar milhares de pessoas afetadas pelas inundações. Mas os deslizamentos bloquearam diversas estradas, sobretudo a que liga Mumbai e Goa, o que complica as operações de resgate.Mais de 24 horas de chuvas intensasprovocaram a cheia do rio Vashishti.Na cidade de Mahabaleshwar, cerca de 60 centímetros de água caíram em 24 horas - até a manhã de sexta-feira - de acordo com serviçosBairros da cidade de Chiplun, a 250 km de Mumbai, ficaramna quinta-feira sob seis metros de água.O chefe de Governo de Maharashtra, Uddhav Thackeray, afirmou que osde emergência enfrentam dificuldades para chegar aos bairros isolados de Chiplun devido ao estado das rodovias e das pontes afetadas pelas inundações.A Marinha mobilizou sete equipes de resgatecom botes infláveis, coletes salva-vidas e boias, além de um helicóptero para resgatar pessoas bloqueadas.O departamento meteorológico indiano colocou várias regiões doem alerta vermelho e informou que as chuvas devem prosseguir nos próximos dias.O estado de Goa, por sua vez, sofreu as pioresem meio século, declararam as autoridades locais."As pessoas perderam praticamente tudo", disse seu ministro da Saúde, Vishwajit Rane, observando que mais de mil casas foram seriamente danificadas.Os serviços meteorológicos indianos colocaram várias regiões doem alerta vermelho, já que as fortes chuvas devem continuar nos próximos dias.Para piorar a situação, os efeitos das chuvas torrenciais deforam agravados pelas fortes marés e o transbordamento de várias barragens devido ao acúmulo dos depósitos, informou o governo de Maharashtra.As inundações e os deslizamentos são frequentes na Índia durante a temporada de monção, que vai de junho a setembro.Há menos de uma semana, 34 pessoas faleceramno desabamento de um muro durante uma tempestade.As chuvas também provocaramem um centro de tratamento de água, interrompendo a distribuição na "maioria dos distritos de Mumbai", informaram as autoridades municipais.A mudança climática intensifica osde monção na Índia, segundo um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam (PIK).O informe alerta para possíveis consequências na, agricultura e economia em um país que abriga 20% da população mundial.