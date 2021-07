Marinha de Guerra da Rússia testa com sucesso míssil hipersônico Zircon

(foto: Facoobk/Ministério da Defesa de Moscou)

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (19/7) que testou comseu novo míssil de cruzeiro hipersônico Zircon, que faz parte de um arsenal de armasainda sem equivalente no mundo, conforme Moscou."A fragata 'Almirante Gorshkov' disparou, do mar Branco, um míssilZircon contra um alvo terrestre localizado na costa do Mar de Barents", anunciou o Ministério russo da Defesa, em um comunicado.De acordo com o comunicado, o míssil que voava à velocidade Mach 7 "atingiu como alvo situado a 350 quilômetros de distância".O primeiro lançamento oficial de um míssil Zircona outubro de 2020, momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, celebrou um "grande acontecimento" para "todo país".Pelo menos dois testes foram realizados desde então, ambos do"Almirante Gorshkov".Em meio a um contexto de tensões comocidentais, a Rússia multiplicou, nos últimos anos, os anúncios de novas armas apresentadas como "invencíveis" por Putin.O míssil Zircon é uma delas. Com ummáximo de cerca de 1.000 quilômetros, deve equipar navios e submarinos da frota russa.A velocidade hipersônica é cinco vezesà do som, ou seja, igual ou maior que 5.000