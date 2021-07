COVID-19: Argentina recebem 3,5 milhões de vacinas doadas pelos EUA

EUA têm repassado doses da Moderna a outros países (foto: JOHAN ORDONEZ / AFP)

recebeu, na sexta-feira (16) à noite, 3,5 milhões de vacinas da Moderna contra a COVID-19 doadas pelos, a primeira remessa desde que um decreto presidencial modificou a lei anterior e facilitou as negociações com laboratórios desse país."O Ministério da Saúde da Nação aceitou formalmente a doação realizada pelo Departamento da Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos de 3,5 milhões de doses damRNA-1273 do laboratório Moderna para seguir avançando na vacinação contra o SARS-CoV-2 na população argentina", disse um comunicado do ministério da Saúde.O presidente Alberto Fernández agradeceu seu homólogo americano Joe Biden e afirmou que "esta doação do governo dos Estados Unidos é uma contribuição muito importante que marca um caminho de cooperação".A responsável de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos em, MaryKay Carlson, celebrou a doação ao comparecer à chegada das vacinas."Distribuimos essas vacinas para ajudar as pessoas que precisam e estimular a recuperação econômica mundial. Quanto mais pessoas puderem se vacinar em todo o mundo, mais seguros estaremos todos. Estamos juntos nessa", afirmou a diplomata, segundo um comunicado da Embaixada.Segundo o ministério da Saúde argentino, essa é "a maior doação (de vacinas) realizada pelos Estados Unidos na América Latina".