Papa cumprimenta fiéis de varanda do hospital onde está internado

(foto: MONTEFORTE / AFP)

, que se recupera há uma semana de umase dirigiu aos fiéis neste domingo (11) de uma varanda no décimo andar do hospital, dizendo estar "feliz por poder manter" esse"Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estou feliz por poder manter o encontro dominical dotambém aqui da policlínica Gemelli", declarou, aclamado por cerca de 200 pessoas reunidas em frente ao estabelecimento hospitalar, muitas delas em jalecos brancos."Obrigado a todos: senti sua proximidade e o apoio das suas preces. Obrigado do fundo do meu coração!", acrescentou, com a voz um pouco rouca."Nestes dias de convalescença no hospital, pude perceber a importância de um bom atendimento, acessível a todos, como o que existe na Itália e em outros países", frisou. "Devemos mantê-lo!", pediu."Quero expressar meu apreço e meu encorajamento aos médicos e a todos os profissionais de saúde e funcionários deste hospital e de outros hospitais. Eles trabalham tanto!", continuou o papa, cumprimentando também três crianças doentes.Pedindo que os fiéis rezassem por todos os enfermos, desejou "que ninguém seja deixado sozinho; que todos recebam a unção da escuta, da proximidade e do cuidado", exortando também a todos a cuidar de uma pessoa que sofre, por "uma visita, um telefonema, uma mão estendida".