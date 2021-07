Ainda internado, papa celebrará Ângelus dominical do hospital

O papa Francisco rezará o Ângelus dominical de seu quarto do hospital em Roma, onde se encontra internado - informou o Vaticano nesta sexta-feira (9).



O sumo pontífice, de 84 anos, recupera-se de uma cirurgia do cólon realizada no último domingo (4).



Ele está sem febre, caminha pelo corredor do hospital e retomou seu trabalho, alternando-o com momentos de leitura, relatou o porta-voz do papa, Matteo Bruni.



"No próximo domingo (11), o Angelus está programado para ser rezado do 10º andar do Hospital Universitário A. Gemelli", declarou Bruni.



Esta não é a primeira vez que um pontífice celebra a oração dominical daquele hospital romano, onde João Paulo II foi hospitalizado várias vezes por problemas de saúde.



Francisco está no mesmo quarto no 10º andar do Hospital Gemelli que foi usado pelo papa João Paulo II após o atentado sofrido em 1981 e sua operação para um tumor no cólon em 1992.



O hospital, que o pontífice polonês chamava com humor de Vaticano III por causa das muitas vezes que foi hospitalizado, tem uma pequena capela no décimo andar.



No domingo, 26 de julho de 1992, João Paulo II rezou o Ângelus de seu quarto e, ao final da oração dominical, inclinou-se para fora da janela para saudar os muitos fiéis que haviam se reunido em frente ao hospital.



Não foi especificado se Francisco também cumprimentará os fiéis da janela.



Segundo o site oficial do Vaticano, João Paulo II voltou a celebrar a oração dominical daquele hospital em 1996 e em 2005, um mês antes de morrer, quando conseguiu olhar, apesar da doença de Parkinson, pelas janelas de seu quarto.