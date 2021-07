Maior castelo de areia do mundo é construído na Dinamarca

No extremo noroeste da Dinamarca foi construído o castelo de areia mais alto do mundo, de mais de 20 metros e quase 5.000 toneladas de peso, anunciaram seus criadores nesta quarta-feira (7).



Com seus 21,16 metros e ricamente decorado, supera em mais de três vezes um castelo construído na Alemanha em 2019, até então inscrito no Guinness World Records como o mais alto, com 17,66 metros.



A escultura de areia foi erguida na cidade costeira de Blokhus, no extremo norte de Jutlândia, com forma de pirâmide para que não caia, método muito usado por especialistas dessas construções frágeis.



Seu criador, o holandês Wilfred Stijger, que foi ajudado por trinta dos melhores escultores de areia do mundo, quis representar o poder do coronavírus no mundo desde o início da pandemia.



O coronavírus "governa o nosso mundo, nos diz o que fazer e nos impede de estar com nossos familiares e amigos", disse Stijger ao apresentar sua obra.



Foram usadas 4.860 toneladas de areia dinamarquesa para construir esta fortaleza. O edifício conta com uma estrutura de madera interna.



A representação do coronavírus se encontra no topo, afastando as "pessoas" que tentam alcançá-lo.