Pelé faz tabelinha com Zuckerberg: ''King of ZapZap''

Pelé faz chamada de WhatsApp com Mark Zuckerberg (foto: Reprodução de Internet)

Quem énunca perde a majestade nem no mercado publicitário. Aos 80 anos, Edson Arantes do Nascimento, o, fez tabelinha nas redes sociais com o fundador doe dono do WhatsApp,em uma chamada de vídeo para lançar ferramenta de pagamentos do aplicativo de mensagens.Habilitada desde 4 de maio, a opção foi disponibilizada para os usuários na semana passada.

Garoto-propaganda de diversas marcas, Pelé inicia a ação com Zuckerberg dizendo: “Hello, Mark! King of Zap Zap”. Segundo a empresa, a tabelinha com o craque teve a intenção de celebrar o acesso da forma de pagamento a toda a base de dados.

Embora estivesse em teste desde 4 de maio, o WhatsApp Pay carecia das autorizações do Banco Central para o fim do embargo.



A instituição liberou a funcionalidade em março. Com isso, usuários podem transferir dinheiro pelo chat sem cobrança de taxas.

Funciona assim: é preciso ter um número de telefone do Brasil, e somente são aceitas transações financeiras dentro do país.



A plataforma informa, ainda, que as transferências são protegidas por várias camadas de segurança, como PIN do Facebook Pay ou a biometria em dispositivo compatíveis com a tecnologia.