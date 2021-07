Presidente bielorrusso anuncia desmantelamento de 'células terroristas adormecidas' ocidentais

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou nesta sexta-feira (2) o desmantelamento de "células terroristas adormecidas" relacionadas, segundo ele, com países ocidentais.



"Desmantelamos hoje células terroristas adormecidas", afirmou Lukashenko, citado pelo seu serviço de imprensa.



"O objetivo dessas células", que estariam vinculadas à Alemanha, Ucrânia, Estados Unidos, Polônia e Lituânia, era "derrubar o governo de forma violenta", acusou.



O presidente afirmou que "um número enorme de armas circulava para Belarus vindas da Ucrânia" e anunciou que ordenou aos guardas fronteiriços que "fechem definitivamente a fronteira" com o país vizinho.



Lukashenko, que está há quase 27 anos no poder em Belarus, acusou o Ocidente várias vezes de querer "desestabilizar" seu país para poder derrubar o governo.



Na segunda-feira, Minsk anunciou que suspendia sua participação na Associação Oriental da União Europeia e convocou seu embaixador em Bruxelas, em represália pelas sanções europeias ordenadas por causa da repressão política.



As tensões entre Belarus e os europeus se acentuaram por causa da forte repressão de um movimento de protesto pós-eleição em 2020 e do desvio de um avião comercial em maio deste ano, por parte das autoridades bielorrussas para deter um jornalista crítico que se encontrava a bordo.