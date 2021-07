Prefeitura de Paris compra a sala Bataclan, alvo dos atentados de 2015

A prefeitura de Paris comprou a sala de concertos Bataclan, alvo dos atentados de 13 de novembro de 2015, que era propriedade do grupo Lagardère.



A transação chega a 1,4 milhão de euros (1,6 milhão de dólares), disse nesta sexta-feira (2) à AFP Emmanuel Grégoire, vice da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.



"Além da carga simbólica extremamente forte que une este lugar com a cidade de Paris" desde os atentados, o Bataclan "tem um grande interesse para nós do ponto de vista industrial e cultural", destacou Grégoire.



Situada no distrito XI de Paris, esta lendária sala inaugurada em 1865 foi alvo do ataque mais mortal dos atentados extremistas de 13 de novembro de 2015 em Paris, nos quais morreram 130 pessoas.



Durante três horas, três homens armados de Kalashnikov atiraram contra o público, matando 90 pessoas entre os 1.500 espectadores que foram ao show do grupo de rock californiano Eagles of Death Metal.



