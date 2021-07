Hungria se recusa a elevar impostos após acordo tributário mundial

A Hungria reafirmou, nesta sexta-feira (2), sua oposição ao acordo sobre a tributação das multinacionais adotado por 130 países, que prevê, em particular, uma alíquota mínima de 15%, por considerar que é um "entrave à atividade econômica".



Budapeste aplica uma taxa de 9% para as multinacionais estabelecidas no país e, por isso, "rejeita qualquer iniciativa que leve a alta de impostos e enfraqueça a competitividade", diz um comunicado transmitido à AFP, citando declarações do ministro húngaro das Finanças, Mihaly Varga.



Após anos de negociações, 130 países concordaram, na quinta-feira (1), com uma reforma histórica, que implica fixar um imposto mínimo sobre as empresas, no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Um pequeno grupo de países - incluindo Irlanda, que manifestou suas "reservas", e Hungria - decidiu não assinar a declaração.



O projeto de uma alíquota de 15% de imposto "é elevado demais", disse o ministro das Finanças.



O governo húngaro prometeu, no entanto, que continuará "trabalhando de forma construtiva com os outros Estados-Membros" para chegar a um acordo "justo".



Os participantes das negociações estabeleceram um prazo até outubro para "finalizar os trabalhos técnicos" e preparar "um plano de aplicação efetiva em 2023".