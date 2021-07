País registra a primeira morte a tiros de policial em 14 anos

(foto: Pxhere/Divulgação )

Um policial foi morto a tiros na quarta-feira (30/6) à noite em Gotemburgo, Suécia, algo que não acontecia há 14 anos, anunciaram asdo país nórdico, que enfrenta um grave problema de tiroteios ligados a gruposO atirador não foie nenhumfoi detido até o momento."Estamos decididos aisto. É muito cedo par dizer se a polícia era ou não o alvo", declarou Klas Johansson, chefe de polícia da região oeste do país.O ataqueno momento em que vários policiais patrulhavam Biskopsgården, subúrbio de Gotemburgo.Um agente, de 30 anos, foi atingido por um tiro. Ele faleceu em consequência dosno hospital.A última morte de um policial em serviço em consequência daacontecera em 2007, na cidade de Nyköping, quando um condenado porestava sendo transferido para uma clínica psiquiátrica, segundo a rádio pública sueca.Há vários anos, a Suécia tenta contra-atacar odos grupos criminosos, que elevaram o número de tiroteios fatais e acertos de contas em um país geralmente pacífico.Em 2020 foram registrados mais de 360com armas de fogo na Suécia, com 47 mortos e 117 feridos, números sem precedentes, segundo a polícia.De acordo com o Conselho Sueco para a Prevenção do Crime, o número dedobrou em uma década.