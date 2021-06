Ex-policial é sentenciado a 22 anos de prisão por matar George Floyd

Derek Chauvin assassinou George Floyd durante uma abordagem em 2020, quando atuava como policial (foto: Reprodução/Redes sociais)

O ex-policial branco foi condenado nesta sexta-feira (25) a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato do afro-americano. O homicídio ocorrido em 2020 provocou as maiores manifestações por justiça racial nos Estados Unidos em décadas - e tantos outros protestos pelo mundo."A sentença não se baseia na emoção ou na simpatia", disse o juiz Peter Cahill, ao proferir a sentença em um tribunal de Minneapolis depois que os promotores pediram uma pena de 30 anos. Ele acrescentou, em um breve discurso, que tampouco se baseava "na opinião pública", mas na lei e nos fatos específicos do caso.

'Abusou de sua posição'

Ainda nesta sexta-feira (25/6), antes de determinar a sentença, o magistrado rejeitou um pedido apresentado pela defesa para um novo julgamento devido a dúvidas sobre a imparcialidade de alguns membros do júri, ao considerar que "não conseguiu provar" suas acusações.

Peter Cahill identificou circunstâncias agravantes ao considerar que Chauvin "abusou de sua posição de confiança e de autoridade", que tratou Floyd com "especial crueldade" diante de menores e que "cometeu o crime como grupo com a participação ativa de pelo menos outros três" policiais.

Os promotores pediram uma pena de 30 anos de prisão contra o ex-policial de 45 anos que, em 25 de maio de 2020, sufocou George Floyd com seu joelho em Minneapolis e desencadeou uma mobilização antirracista inédita em todo país e em outras partes do mundo.

"Cometeu um assassinato brutal", "traumatizou a família da vítima" e "gerou um choque na consciência da nação", disseram os promotores em documentos transmitidos antes da audiência.

Algumas pessoas se reuniram em frente ao tribunal em Minneapolis, onde não estavam os soldados enviados durante o julgamento de oito semanas. Dwayne Johnson, um afro-americano de 51 anos, estimou que Chauvin merece 40 anos de prisão e que espera que a decisão permita que sua cidade vire essa página sombria para sempre.

A lei do estado de Minnesota estabelece uma sentença mínima de 12 anos e meio de prisão para Chauvin, que está detido desde que foi declarado culpado de homicídio em 20 de abril.

Assassinato

Há exatos 13 meses, Chauvin e três colegas prenderam Floyd, de 46 anos, sob a suspeita de que teria usado uma nota falsa de 20 dólares em uma loja de Minneapolis. Ele foi algemado e imobilizado contra o chão no meio da rua.

Depois, Chauvin se ajoelhou sobre o pescoço de Floyd durante quase dez minutos, ignorando as súplicas da vítima e das pessoas que passavam por ali angustiadas.

A cena, filmada com um celular e publicada nas redes sociais por uma jovem, rapidamente viralizou e desencadeou manifestações em diferentes partes do mundo.

Nesse contexto, o julgamento de Chauvin foi acompanhado de perto desde março por milhões de pessoas em todo país.

Durante semanas, a cena do crime foi revisada de todos os ângulos, os depoimentos das testemunhas e das partes foram ouvidos novamente, e uma quantidade inédita de policiais compareceu à sala de julgamento, em sua maioria para denunciar a atitude de seu ex-colega.

O advogado do ex-policial, Eric Nelson, insistiu em que Chauvin seguiu os procedimentos policiais vigentes naquele momento e que a morte de Floyd ocorreu, devido a problemas de saúde agravados pelo consumo de drogas.

Os membros do júri não foram convencidos e levaram menos de dez horas para declará-lo culpado. Sua decisão foi recebida com alívio em todo país, porque muitos temiam que uma absolvição levasse a piores distúrbios com a isenção de responsabilidade de um policial branco, mais uma vez.

Nelson não mudou sua estratégia de defesa e disse que seu cliente cometeu "um erro de boa-fé". Solicitou uma sentença reduzida ao tempo já cumprido, o que permitiria que seu cliente fosse solto de imediato.

Também alertou para o risco de que seu cliente, que foi preso após o anúncio do veredito em um estabelecimento de alta segurança, seja assassinado na prisão.