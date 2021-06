O ex-policial Derek Chauvin ofereceu suas "condolências" à família de George Floyd durante a audiência para o anúncio da sua sentença pelo assassinato do afro-americano durante sua detenção no ano passado.



"Neste momento, devido a alguns assuntos legais adicionais, não posso dar uma declaração formal completa", disse Chauvin ao tribunal de Minneapolis. "Mas brevemente, no entanto, quero dar minhas condolências à família Floyd", acrescentou.