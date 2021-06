Portugal: criança de 2 anos encontrada viva depois de 35h desaparecida

(foto: Reprodução)

Um menino de dois anos e meio, cujomanteve Portugal em suspense, foi encontrado são e salvo na quinta-feira à noite (17/6), em uma região rural no centro do país - anunciaram as autoridadesDesaparecido por 35 horas, o pequenovários quilômetros a pé."O menino foi encontrado a quatro quilômetros de sua casa, mas, provavelmente,uma distância de cerca de dez quilômetros", informou oda Gendarmeria de Castelo Branco, Jorge Massano.O hospital de Castelo Branco, para onde ele foi, informou que o menor estava desidratado, mas em bom estado de saúde.Noah desapareceu na quarta-feira de manhã (16/6), perto da localidade de Proença-a-Velha. Aparentemente, ele saiu parao pai, que trabalhava no campo, segundo a televisão pública RTP.A Polícia Judiciária confirmou que investigava ade um "desaparecimento espontâneo".Entre policiais, bombeiros e população local, a busca pelo meninocerca de 150 pessoas.pôde ser concluída com sucesso, graças às roupas e às pegadas que o menino foi deixando pelo caminho.