Metade da população alemã recebeu uma dose de vacina anticovid-19

Metade da população alemã recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 - anunciou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta sexta-feira (18), ao emitir uma advertência sobre a variante Delta.



"A campanha de vacinação avança em um bom ritmo", disse ele, em uma entrevista coletiva.



"Mais de um em cada dois alemães foi vacinado pelo menos uma vez, ou seja, 50,1%, 41,5 milhões de pessoas", acrescentou.



Quase seis meses depois do lançamento da campanha de imunização, 29,6% da população já foi totalmente vacinada, ou seja, quase um terço dos 82 milhões de habitantes do país, disse o ministro.



Ele ressaltou que é preciso continuar com "este ritmo elevado".



Após um início lento, a campanha se acelerou, consideravelmente, graças ao aumento das entregas dos imunizantes, após as autorizações de vacinas por parte da União Europeia.



O ministro da Saúde confirmou que todos os adultos que vivem na Alemanha poderão receber a primeira dose até o final de julho.



Ele também pediu vigilância pelo temor de que a variante Delta, inicialmente detectada na Índia e mais contagiosa, acabe se tornando a de maior prevalência na Alemanha.



"A questão não é 'se', mas 'quando' a variante Delta será a dominante", completou Jens Spahn.



Nas últimas 24 horas, a Alemanha registrou 1.076 novos casos de contágio, segundo o Instituto Robert-Koch de Vigilância Sanitária (RKI, na sigla em inglês). Desde o início da pandemia, 90.270 pessoas morreram de covid-19 no país.