O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta terça-feira (15) que visitará a fronteira entre seu país e o México, que o republicano diz ter se tornado uma zona "sem lei" desde a chegada ao poder do democrata Joe Biden.



"Aceitei o convite do governador do Texas, Greg Abbott, para acompanhá-lo em uma visita oficial à dizimada fronteira sul de nossa nação na quarta-feira, 30 de junho", anunciou Trump em um comunicado sem dar uma localização específica.



Trump culpou Biden por herdar a fronteira "mais forte e segura" da história do país e, em poucas semanas, transformá-la "em uma zona de desastre absoluto".



"Passamos de uma segurança de fronteira que era a inveja do mundo para uma fronteira sem lei que dá pena em todo o mundo", criticou.



As duras medidas do governo Trump contra a imigração reduziram o fluxo de migrantes, mas, neste início de governo Biden, foram quebrados recordes de detenções de viajantes sem documento em todos os meses desde março. Em maio, cerca de 180.000 pessoas foram presas depois de cruzar a fronteira ilegalmente, um máximo em 15 anos.



A situação, que o governo Biden atribui à deterioração das condições nos países de origem dos migrantes, principalmente da América Central, levou os republicanos a denunciarem uma crise na fronteira criada pela mensagem mais benevolente à imigração do próprio presidente.



Nesse contexto, o governador republicano do Texas anunciou que retomará a construção do muro de fronteira planejado por Trump depois que Biden interrompeu o projeto.



O Texas "fará o que Biden SE RECUSA a fazer: proteger nossos cidadãos ao longo da fronteira sul", declarou Abbott nesta terça-feira.



Em 12 de janeiro, Trump fez sua última visita oficial à fronteira com os Estados Unidos no Texas, onde defendeu a construção do muro.



O ex-presidente republicano fez do combate à imigração, legal e ilegal, uma das prioridades de seu mandato e logo após sua vitória em 2016 ordenou a construção de um muro ao longo de cerca de 3.200 quilômetros da fronteira com o México.



Em quatro anos de mandato de Trump as obras consistiram principalmente em melhorias ou reforços de estruturas de barreira existentes.



Trump, banido das redes sociais e recluso em sua residência em Mar-a-Lago, Flórida, continua sendo muito influente dentro do Partido Republicano e divulga regularmente, por meio de comunicados à imprensa, suas simpatias ou críticas. Ele também sugere que pode concorrer a um novo mandato em 2024.



Desde que deixou a Casa Branca, ele participou da Convenção Anual Conservadora (CPAC) no final de fevereiro e da convenção do Partido Republicano da Carolina do Norte no início de junho.