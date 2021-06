Homem é condenado a 15 anos de prisão por esquartejar e comer a mãe

Assassino morava com a mãe no bairro Las Ventas, próximo à Praça dos Touros, em Madri (foto: Arquivo/AFP)

Um homem foia 15 anos e cinco meses denaporpartes do corpo dela, anunciou nesta terça-feira (15) o tribunal madrilense que o julgou.Em sua sentença, o tribunal considerou que o homem, conhecido popularmente como o "", em alusão ao bairro deonde a polícia fez a macabra descoberta, estava em posse de "suas faculdades mentais no momento dos fatos". Por isso, ele cumprirá sua pena na prisão.Os fatos ocorreram no começo de 2019, quando Alberto S.G. teve umacom sua mãe, de 69 anos, no apartamento em que os dois moravam em, perto dade Madri.Depois de estrangulá-la, ele arrastou o cadáver para seu quarto para cortá-lo com umae duas, "com o propósito de ir fazendo seu corpo desaparecer", segundo explicou a promotoria em suas conclusões."Uma vez esquartejado o corpo, o acusado foi se alimentando em algumas ocasiões durante 15 dias dos restos cadavéricos,outros restos em váriospela casa e dentro da", acrescentou a promotoria.Ele também colocou alguns restos em sacos plásticos e os jogou no lixo.Citado como testemunha, um dos policiais assegurou que o suspeitoter comido restos crus e ter cozinhado outros ou tê-los, noticiou a imprensa local.O homem, que tinha problemas com drogas, foi detido em fevereiro de 2019 depois que umada sua mãeAo contrário do que a defesa afirmou durante o julgamento, o tribunal considerou não haver provas de que o condenado não estivesse de posse de suas faculdades mentais no momento do crime.Assim, Alberto S.G. foi condenado a 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio com, e cinco meses adicionais por outro crime deEle também terá que pagar aoumade 60.000 euros.