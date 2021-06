Alemanha promete punir soldados por cantarem músicas antissemitas

A ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, prometeu nesta terça-feira (15) punir severamente os soldados enviados à Lituânia acusados de cantarem músicas racistas e antissemitas, caso os fatos sejam comprovados.



"O que aconteceu não é aceitável de forma alguma", disse Kramp-Karrenbauer, para quem se as acusações forem confirmadas, os envolvidos "serão julgados com a maior severidade e punidos".



Na segunda-feira, o jornal alemão Der Spiegel informou que soldados da Bundeswehr enviados para a Lituânia como parte de uma missão da Otan cantaram músicas racistas e antissemitas em uma festa em um hotel no final de abril.



Um deles também tentou introduzir seu pênis na boca de outro soldado que dormia, uma cena que foi gravada, segundo o jornal.



Três soldados foram retirados do contingente destinado ao país báltico e outros suspeitos estão sendo identificados, acrescentou o jornal alemão.



As forças armadas alemãs estiveram no olho do furacão em várias ocasiões por contarem com simpatizantes de extrema direita.