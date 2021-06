EUA: juíza rejeita ação de funcionários de hospital contra vacinação

(foto: Holly Robertson / AFP / AFP)

Uma juíza rejeitou uma ação de mais de 100 funcionários de um dos maiores hospitais do estado do Texas (sul dos Estados Unidos), que denunciaram odepois da exigência de que se vacinassem contra a COVID-19 - informou a imprensa local neste domingo (14/6).Os funcionários argumentaram que a ação do Hospital Metodista de Houston era ilegal , já que as vacinas disponíveis receberamapenas para uso emergencial por parte das autoridades de saúde dos Estados Unidos. Foi esta, no entanto, que abriu caminho para milhões de americanos sejam vacinados.No sábado, a juíza da corte federal Lynn Hughes se pronunciou contra a ação, dizendo que a segurança das vacinas não estava em jogo e que a lei do Texas protege apenas osque se neguem a cometer um crime."Receber uma vacina contra COVID-19 não é um ato ilegal e não acarretacriminais", disse Hughes.Nesse sentido, o hospital estabeleceu o prazo de até 7 de junho para que oscomprovassem ter recebido pelo menos uma dose, sob pena de enfrentarem a rescisão de seu contrato.Os 117 demandantes acreditam que esta exigência é ilegal, porque as vacinas foram aprovadas pelas autoridades dos Estados Unidos como parte de um procedimento de uso de emergência. Estes funcionários queriam que houvesse mais pesquisa dosantes de receberem as doses contra a covid-19.Houston é uma das capitaisda medicina, graças a seu Texas Medical Center, um distrito da cidade que concentra hospitais e universidades. Mais de 106.000 pessoas trabalham lá, e cerca de 10 milhões de pacientes são atendidos a cada ano.Nos Estados Unidos, mais da metade da população recebeu pelo menos uma dose da vacina anticCOVID-19.